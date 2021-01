Perché la Lombardia potrebbe diventare zona gialla questo weekend (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante questa pandemia la Lombardia è stata prevalentemente zona rossa. Dopo la settimana da arancione, il colore potrebbe cambiare ancora. Da mesi siamo ormai abituati a ragionare “per colore”: prima che arrivi il weekend preghiamo che la regione in cui abitiamo diventi gialla (così da avere più libertà e meno contagiati) e temiamo la zona L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Durante questa pandemia laè stata prevalentementerossa. Dopo la settimana da arancione, il colorecambiare ancora. Da mesi siamo ormai abituati a ragionare “per colore”: prima che arrivi ilpreghiamo che la regione in cui abitiamo diventi(così da avere più libertà e meno contagiati) e temiamo laL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Lombardia in zona rossa, Sala: “Non capisco perché la Regione continui a dire di non aver sbagliato. I loro dati la… - AlessLongo : I lombardi vittime di problemi noti e ignorati. L'algoritmo per il calcolo dell'RT, che ha affibbiato una zona ross… - fattoquotidiano : Confinati in zona rossa per una settimana perché la Regione Lombardia ha comunicato all’Istituto Superiore di Sanit… - chezbabs : chiedo perché non capisco: com’è che il Veneto è regione “rosso scuro” per l’Europa, mentre noi la facciamo diventa… - Tess_1966 : RT @kappaespada: La Lombardia rimarrà ancora in zona arancione perché #Fontana ha inviato tra i dati per il Ministero, il saldo del conto c… -