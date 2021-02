Per trovare i vaccinatori, lo Stato paga mille euro a telefonata alle agenzie interinali (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cinque società del settore si sono assicurate un appalto da 25 milioni per contattare 26 mila sanitari iscritti alla campagna anti-Covid. Un lavoro strapagato che forse Regioni e Asl potevano fare gratis. Ecco chi ha vinto l'appalto, dal sindaco di Venezia Brugnaro a un ricchissimo imprenditore cresciuto fra i pupilli di don Giussani Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cinque società del settore si sono assicurate un appalto da 25 milioni per contattare 26 mila sanitari iscritti alla campagna anti-Covid. Un lavoro strato che forse Regioni e Asl potevano fare gratis. Ecco chi ha vinto l'appalto, dal sindaco di Venezia Brugnaro a un ricchissimo imprenditore cresciuto fra i pupilli di don Giussani

