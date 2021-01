Per l’ultima campagna social di Pro Vita schiavismo e Olocausto sono sullo stesso piano dell’aborto (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’aborto è tra le tematiche più calde in questi giorni, sia sui media di massa che sui social. Dalla Polonia arrivano le immagini della ribellione del popolo contro il governo di destra che ha imposto il divieto di aborto. Dalle Marche l’intervento di ieri del capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli che ha parlato contro chi conduce la battaglia per un aborto legale e sicuro poiché «non vogliamo essere sostituiti da altre etnie». In parole povere: fate figli, care italiane, perché se no diventeremo mulatti. In un clima del genere non sorprende che Pro Vita, movimento da sempre contro l’aborto, possa permettersi di fare una campagna social come quella che è comparsa sul profilo Instagram. Dopo l’Umbria, ora le #Marche: sono diverse le giunte di destra che in questi mesi operano con l’unico ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’aborto è tra le tematiche più calde in questi giorni, sia sui media di massa che sui. Dalla Polonia arrivano le immagini della ribellione del popolo contro il governo di destra che ha imposto il divieto di aborto. Dalle Marche l’intervento di ieri del capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli che ha parlato contro chi conduce la battaglia per un aborto legale e sicuro poiché «non vogliamo essere sostituiti da altre etnie». In parole povere: fate figli, care italiane, perché se no diventeremo mulatti. In un clima del genere non sorprende che Pro, movimento da sempre contro l’aborto, possa permettersi di fare unacome quella che è comparsa sul profilo Instagram. Dopo l’Umbria, ora le #Marche:diverse le giunte di destra che in questi mesi operano con l’unico ...

