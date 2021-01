Per Cinquestelle e Pd sul tavolo c'è solo il 'piano A' (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI – Una trappola, una bomba d'acqua per vedere chi cede prima, un gioco per dividerci. Nel Movimento 5 stelle respingono quelle che vengono considerate delle vere e proprie manovre destabilizzanti, che mirano – questa la tesi – a frantumare il Movimento. La 'carta Di Maio' rilanciata da Italia viva ha avuto l'effetto di compattare i gruppi. Perché martedì all'assemblea dei parlamentari era emersa una divisione netta. Nessun deputato ha posto veti a Renzi, mentre i senatori che sono intervenuti hanno sottolineato come del leader di Iv non ci possa più fidare. Ma un'eventuale spaccatura sarebbe sulla prospettiva di un presidente del Consiglio M5s. Un'ipotesi che circola da giorni e che porterebbe soprattutto i senatori a sbarrare la strada ad un esecutivo che non sia guidato dal presidente del Consiglio dimissionario. Anche i dem non prendono in considerazione altre ipotesi che non ... Leggi su agi (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI – Una trappola, una bomba d'acqua per vedere chi cede prima, un gioco per dividerci. Nel Movimento 5 stelle respingono quelle che vengono considerate delle vere e proprie manovre destabilizzanti, che mirano – questa la tesi – a frantumare il Movimento. La 'carta Di Maio' rilanciata da Italia viva ha avuto l'effetto di compattare i gruppi. Perché martedì all'assemblea dei parlamentari era emersa una divisione netta. Nessun deputato ha posto veti a Renzi, mentre i senatori che sono intervenuti hanno sottolineato come del leader di Iv non ci possa più fidare. Ma un'eventuale spaccatura sarebbe sulla prospettiva di un presidente del Consiglio M5s. Un'ipotesi che circola da giorni e che porterebbe soprattutto i senatori a sbarrare la strada ad un esecutivo che non sia guidato dal presidente del Consiglio dimissionario. Anche i dem non prendono in considerazione altre ipotesi che non ...

