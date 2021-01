Pensioni, rapporto attivi-pensionati migliorato a quota 1,46 nel 2019 (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nel 2019 si è interrota la lunga serie in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che dai 16.004.503 del 2018 sono aumentati fino a 16.035.165 (+30.662 unità). È quanto emerge dall’ottavo rapporto di Itinerari Previdenziali, che fotografava un sistema Pensionistico in “discreto stato di salute” a fine 2019, ma che crisi pandemica e un maggiore ricorso ai pensionamenti anticipati hanno poi peggiorato nell’anno appena concluso. Il numero dei lavoratori attivi regolari che pagano i contributi e le imposte è stato di 23.376.000 nel 2019, il più alto di sempre. Nonostante quota 100 e le altre forme di pensionamento anticipato introdotte o prorogate dalle ultime leggi di bilancio, si è consolidato anche il rapporto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nelsi è interrota la lunga serie in diminuzione deidel sistema Italia, che dai 16.004.503 del 2018 sono aumentati fino a 16.035.165 (+30.662 unità). È quanto emerge dall’ottavodi Itinerari Previdenziali, che fotografava un sistemastico in “discreto stato di salute” a fine, ma che crisi pandemica e un maggiore ricorso ai pensionamenti anticipati hanno poi peggiorato nell’anno appena concluso. Il numero dei lavoratoriregolari che pagano i contributi e le imposte è stato di 23.376.000 nel, il più alto di sempre. Nonostante100 e le altre forme di pensionamento anticipato introdotte o prorogate dalle ultime leggi di bilancio, si è consolidato anche il...

BRUXELLES - Se nei prossimi due decenni i Paesi europei vorranno mantenere sistemi pensionistici sostenibili, potrebbero dover estendere la vita lavorativa in media a 70 anni. Una quota che per l'Ital ...

(Teleborsa) – Nel 2019 si è interrota la lunga serie in diminuzione dei pensionati del sistema Italia, che dai 16.004.503 del 2018 sono aumentati fino a 16.035.165 (+30.662 unità). È quanto ...

