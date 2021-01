(Di giovedì 28 gennaio 2021) Migliora il rapporto tra occupati e pensionati, che neltocca quota 1,4578, contro l'1,4521 del 2018. Un valore, fondamentale per la tenuta di unstico a ripartizione come quello italiano

FirenzePost : Pensioni: il sistema ha retto fino al 2019, ma adesso temiamo effetti pandemia - PMI_it : Pensioni: impatto Covid su sistema, assegni e attività: L'emergenza Covid mette a rischio le pensioni future, con d… - Pol25948625 : @econ101it @LegaSalvini Sta parlando della DC...La sx fino a 30 anni fa non aveva mai governato!!! E il vecchio sis… - VSannino : Il sistema delle #pensioni regge, ma il quadro potrebbe cambiare con il #COVID19 e #quota100 #itinerariprevidenziali - vendutoschifoso : RT @visigallidavide: LA SOSTENIBILITÀ INSOSTENIBILE Vogliamo la sostenibilità di un sistema iniquo dove, a fronte di milioni di disoccupat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni sistema

Migliora il rapporto tra occupati e pensionati, che nel 2019 tocca quota 1,4578, contro l’1,4521 del 2018. Un valore, fondamentale per la tenuta di un sistema pensionistico a ripartizione ...Crescono gli assegni pensionistici in Italia. Lo certifica l’Inps, secondo cui nel 2020 i nuovi sono stati 795.730, con un aumento del 7,42%sul 2019. Spicca in particolare il boom per le nuove pension ...