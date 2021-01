Pensioni 2021 l’ editoriale oggi: la crisi di Governo complica la situazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) La crisi di Governo si sta molto complicando e con essa anche la possibilità di avere una nuova buona riforma delle Pensioni. Dopo che Matteo Renzi il 13 gennaio 2021 ha annunciato le dimissioni delle due Ministre e del Sottosegretario appartenenti ad Italia Viva in molti hanno sperato, in primis Giuseppe Conte, che in un area di centro si trovassero alcuni senatori “Responsabili“ o “Costruttori” che venissero in aiuto del Governo al Senato e riuscissero a raggiungere la maggioranza assoluta dei 161 voti. Questo non è avvenuto e al Senato il Governo di Giuseppe Conte ha raggiunto solamente la maggioranza relativa con l’astensione strategica del partito di Renzi. Dopo che Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato la risoluzione della ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ladisi sta moltondo e con essa anche la possibilità di avere una nuova buona riforma delle. Dopo che Matteo Renzi il 13 gennaioha annunciato le dimissioni delle due Ministre e del Sottosegretario appartenenti ad Italia Viva in molti hanno sperato, in primis Giuseppe Conte, che in un area di centro si trovassero alcuni senatori “Responsabili“ o “Costruttori” che venissero in aiuto delal Senato e riuscissero a raggiungere la maggioranza assoluta dei 161 voti. Questo non è avvenuto e al Senato ildi Giuseppe Conte ha raggiunto solamente la maggioranza relativa con l’astensione strategica del partito di Renzi. Dopo che Conte ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato la risoluzione della ...

