Pensionamenti ATA 2021, oltre 7mila i posti liberi per collaboratore scolastico: numeri per provincia (Di giovedì 28 gennaio 2021) In seguito alle domande di pensionamento per il personale Ata, risultano oltre 10 mila i posti liberi che potranno andare alla mobilità e alle immissioni in ruolo. oltre 7mila sono i posti liberi per il profilo del collaboratore scolastico. L'articolo .

Riforma pensioni e crisi di governo: tutte le ultime notizie aggiornate al 28 gennaio 2021. Cosa aspettarsi per il futuro.

Ecco i dati dei pensionamenti per il personale Ata suddivisi per provincia. Per mobilità e immissioni in ruolo oltre 10 mila posti.

