Pelonzi | ai Municipi nuove competenze su concessioni | ma manca personale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Esprimo preoccupazione per quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni negli uffici tecnici dei. Tra poco meno di una settimana, il 1° febbraio, e’ prevista la conclusione del processo di trasferimento dal Dipartimento P.A.U. aidellein materia di istruttoria e rilascio delleedilizie inferiori ai 3000 mc come disciplinato dal Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con deliberazione di C. C. n. 10/99.” “Si sommeranno quindi ulteriori carichi di lavoro nelle direzioni Tecniche territoriali gia’ fortemente carenti di. Senza una pianificazione delle operazioni di trasferimento e formazione delle necessarie risorse umane e tecnologiche si rischia la paralisi organizzativa.” “Le...