‘Pechino Express’ | un ex protagonista del reality confessa | “Sono indigente | disposto anche a fare il cameriere”

Nel 2015, il cantante Giovanni Scialpi aveva preso parte alla quarta edizione di Pechino Express nella coppia dei #Compagni con Roberto Blasi. Oggi, sono ormai passati sei anni da quell'avventura e il noto cantante ha da poco lanciato il suo nuovo singolo, Let It Snow. Per rilasciarlo, ha però prosciugato tutte le sue finanze, entrando in profonda crisi. In un'intervista rilasciata al magazine Rolling Stones, l'uomo ha così ammesso di essere sulla soglia dell'indigenza: Mi trovo in una situazione di estrema indigenza, come il 90% della gente che fa questo mestiere. Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta. Il cantautore, che ha 58 anni, ha spiegato di aver investito tutti i suoi risparmi nell'ultimo singolo, ma il Covid ha creato una grande crisi nel mondo ...

