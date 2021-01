Patrizia Rossetti non farà l’Isola dei Famosi 15: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality” (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Patrizia Rossetti non farà l’Isola dei Famosi 2021 Ebbene sì, Patrizia Rossetti recentemente ha seccamente smentito la voce che la vedeva una concorrente della prossima edizione de l’Isola dei Famosi. La televenditrice lo ha fatto sapere attraverso un commento su Instagram dove si è difesa con le unghie e con i denti dai sostenitori di Maria Teresa Ruta per essersi schierata dalla parte di Alba Parietti nella vicenda legata ad Alain Delon. In poche parole la madre di Guenda Goria durante l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato un retroscena sul noto attore francese: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena ma nel frattempo una collega si era seduta al mio posto: era la mamma di Francesco (Alba Parietti)“. A quel ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 28 gennaio 2021)nondei2021 Ebbene sì,recentemente ha seccamente smentito la voce che la vedeva una concorrente della prossima edizione dedei. La televenditrice lo ha fatto sapere attraverso un commento su Instagram dove si è difesa con le unghie e con i denti dai sostenitori di Maria Teresa Ruta per essersi schierata dalla parte di Alba Parietti nella vicenda legata ad Alain Delon. In poche parole la madre di Guenda Goria durante l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato un retroscena sul noto attore francese: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena ma nel frattempo una collega si era seduta al mio posto: era la mamma di Francesco (Alba Parietti)“. A quel ...

didi12375586 : Maria Teresa SEMBRA PATRIZIA ROSSETTI ??????????????????#gfvip - dave7664238245 : @lareginaMTR @MteresaRuta Qualcuno faccia un offerta come 'Patrizia Rossetti' ed uno come 'Maria Monsè' così facciamo l'en plein ?? #gfvip - Francy11412804 : Sto amando tutto ciò... Alba, Alain delon e patrizia rossetti la rosicona... Non fermatevi vi prego ???? #sovip… - mariros88228708 : RT @StefyGuendaFan: @Phillip78459377 @RutaAllTheWay Qualcuno ha donato con il nome: PATRIZIA ROSSETTI LA ROSICONA GIURO STO MALISSIMO ???? - StefyGuendaFan : @Phillip78459377 @RutaAllTheWay Qualcuno ha donato con il nome: PATRIZIA ROSSETTI LA ROSICONA GIURO STO MALISSIMO ???? -