Patrizia Rossetti contro Maria Teresa Ruta, Guenda la zittisce e la sbugiarda: "Mia madre non ha perso la dignità" (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Patrizia Rossetti e l'amicizia con Maria Teresa Ruta Chi segue Maria Teresa Ruta, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5, e Patrizia Rossetti, sa perfettamente che le due donne sono grandi amiche. Addirittura anni fa la conduttrice e la televenditrice hanno vinto una edizione di Pechino Express, reality show di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca. Ma martedì sera quando Alba Parietti ha attaccato la gieffina sulla storia su Alain Delon, l'ex concorrente de La Fattoria non si è schierata dalla parte della madre di Guenda Goria. Anzi, la rossa dei canali Mediaset si è scagliata facendo delle dichiarazioni inaspettate. I commenti della televenditrice Dopo che Alba ...

