Paris Hilton lo rivela a tutti | “Farò quest’operazione”

"Voglio due gemelli, maschio e femmina", Paris Hilton annuncia di voler fare la fecondazione in vitro con il compagno Carter Reum Paris Hilton ed il compagno – dal 2019 – Carter Reum hanno deciso di fare la fecondazione in vitro per avere due gemelli, un maschio ed una femmina. A breve quarantenne, la modella statunitense L'articolo proviene da Inews.it.

Paris Hilton opens up about IVF journey in hope of having twins

Paris Hilton is a reality star, heiress and entrepreneur, but now she wants to add another title to her list -- mom. On Tuesday, the 39-year-old revealed on a podcast, "The Trend Reporter With Mara," ...

Paris Hilton is a reality star, heiress and entrepreneur, but now she wants to add another title to her list -- mom. On Tuesday, the 39-year-old revealed on a podcast, "The Trend Reporter With Mara," ...