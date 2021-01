Paradiso delle Signore nuovo orario | la politica stravolge il palinsesto

Leggi su chenews

(Di giovedì 28 gennaio 2021), la soap opera questo pomeriggio andrà in onda ad undiverso dal solito per lasciare spazio alla. foto facebookGrandi novità per la soap opera di Rai Uno che come di consueto torna in onda questo pomeriggio ma ad undiverso dal solito, il motivo è infatti uno stravolgimento delper la. La nuova puntata andrà in onda a partire dalle 15, cosi come succederà anche per la puntata di domani, infatti alla fine, intorno alle 15;55 andrà in onda lo speciale Tg1 che seguirà in diretta le novità per la formazione delgoverno. Ma non è tutto, salta anche la Vita in diretta, mentre il programma di Serena Bortone ...