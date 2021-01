Papa Francesco, la bomba di Dagospia: “Operato d’urgenza” (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Un intervento chirurgico urgente" per Papa Francesco. La notizia è stata diffusa da Dagospia che parla di un intervento per risolvere i problemi di deambulazione. Il capo della Santa Sede infatti da tempo soffre di "dolori acuti" provocati dal nervo sciatico. A darne conferma il settimanale spagnolo Vida Nueva di cui il Pontefice - ricorda Dago - è un avido lettore. (Continua..) L'intervento ha costretto Bergoglio a cancellare tutti gli impegni. L'udienza al corpo diplomatico presso il Vaticano compresa. I dolori avevano costretto il Papa a rinunciare a presiedere anche la messa della Domenica della parola di Dio il 24 gennaio. Al suo posto l'Arcivescovo Fisichella. Ma non era la prima volta. La sciatalgia aveva colpito il Pontefice anche il 31 dicembre e l'1 gennaio. Tanto, anche in questo caso, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 28 gennaio 2021) "Un intervento chirurgico urgente" per. La notizia è stata diffusa dache parla di un intervento per risolvere i problemi di deambulazione. Il capo della Santa Sede infatti da tempo soffre di "dolori acuti" provocati dal nervo sciatico. A darne conferma il settimanale spagnolo Vida Nueva di cui il Pontefice - ricorda Dago - è un avido lettore. (Continua..) L'intervento ha costretto Bergoglio a cancellare tutti gli impegni. L'udienza al corpo diplomatico presso il Vaticano compresa. I dolori avevano costretto ila rinunciare a presiedere anche la messa della Domenica della parola di Dio il 24 gennaio. Al suo posto l'Arcivescovo Fisichella. Ma non era la prima volta. La sciatalgia aveva colpito il Pontefice anche il 31 dicembre e l'1 gennaio. Tanto, anche in questo caso, ...

SkyTG24 : 'Ricordare è una espressione di umanità. State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio,… - vaticannews_it : #27gennaio 'Commemoriamo le vittime della #Shoah e tutte le persone perseguitate e deportate dal regime nazista”. L… - vaticannews_it : #28gennaio #PapaFrancesco: Dio “rimane in attesa che si manifesti la sua presenza nell’incontro con i fratelli che… - giorgiaef : RT @MadameSwann: «Come faceva papà a resistere in prigionia? Scriveva ricette su un quaderno. Per non dimenticare i sapori. Gli odori. La v… - robertonegriol1 : @Agnese_2013 @Pontifex_it LO SEGUIRAI ALL'INFERNO, STANNE CERTA. -