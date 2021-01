Pannolini LILLYDOO | innovazione | sostenibilità e sicurezza

Leggi su dilei

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La nascita di un figlio rivoluziona da un giorno all’altro abitudini, aspettative e quotidianità di un genitore. Accanto ad una gioia incredibile, si apre una nuova vita fatta anche di dubbi. Tra le prime questioni da risolvere c’è quella legata alla scelta deie altri prodotti per il neonato: a quali marchi affidarsi? Esistono soluzioni sicure ma anche ecocompatibili? Oggi le alternative sono tante, ma se si cerca un prodotto di alta qualità e attento al Pianeta,è il marchio perfetto. L’azienda nasce a Francoforte nel 2015 e fin da subito si impegna per trovare il l’unione perfetta trae cura dei più piccoli, proponendo diverse linee sia di babycare, costituite da, teli per il cambio e salviettine umidificate, che di skincare. Nel 2021 oltre ai...