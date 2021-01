Palermo, tre gol alla Primavera: ecco gli schieramenti provati da Boscaglia, Accardi e Crivello ancora out (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida tra Palermo e Potenza.Nella giornata di ieri, la compagine rosanero ha disputato un test in famiglia al "Pasqualino" di Carini. Un allenamento congiunto con la Primavera, adeguatamente sottoposta ai controlli previsti dai protocolli sanitari. Roberto Boscaglia, dunque, ha provato due formazioni diverse in vista della partita in programma sabato alle ore 12.30. Secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', il tecnico ha riproposto il 4-3-3 temporaneamente accantonato in occasione della gara contro il Teramo.Nel primo tempo, Boscaglia ha schierato chi fin qui ha trovato meno spazio: Doda e Corrado terzini, Peretti e Lancini al centro della difesa, De Rose in mediana con Martin e Santana ai suoi fianchi, in avanti Silipo, Saraniti e Floriano. Nel ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue la marcia di avvicinamentosfida trae Potenza.Nella giornata di ieri, la compagine rosanero ha disputato un test in famiglia al "Pasqualino" di Carini. Un allenamento congiunto con la, adeguatamente sottoposta ai controlli previsti dai protocolli sanitari. Roberto, dunque, ha provato due formazioni diverse in vista della partita in programma sabato alle ore 12.30. Secondo quanto riportato dal 'Giornale di Sicilia', il tecnico ha riproposto il 4-3-3 temporaneamente accantonato in occasione della gara contro il Teramo.Nel primo tempo,ha schierato chi fin qui ha trovato meno spazio: Doda e Corrado terzini, Peretti e Lancini al centro della difesa, De Rose in mediana con Martin e Santana ai suoi fianchi, in avanti Silipo, Saraniti e Floriano. Nel ...

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - Beni per oltre 12 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta nei confronti di un imprenditore edile di 76 anni, nativ ...

GdS – “Palermo, salvate il soldato Saraniti”

“Se tre indizi fanno una prova, per Saraniti qualcosa nelle ultime tre settimane è sicuramente cambiato“. Queste le parole di Benedetto Giardina, che ne Il Giornale di Sicilia parla del momento diffic ...

