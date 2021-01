Palermo, Rauti scopre le carte: “In Serie A con il club rosanero? Sto bene qui, ci sto pensando. Vorrei giocare prima punta, Santana e Silipo…” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Diciotto presenze in campionato, impreziosite da tre gol, due assist ed una Serie di giocate di buona qualità.Personalità, doti atletiche di rilievo, strappi brucianti e progressione poderosa palla al piede, tecnica individuale sopraffina ed una certa duttilità tattica che gli consente di interpretare con buona efficacia più ruoli nell'ambito del roster offensivo. Nicola Rauti è uno dei gioielli del florido settore giovanile del Torino, il cartellino del classe 2000 è infatti di proprietà del club granata che lo ha girato in prestito al Palermo al fine di garantirgli continuità di impiego e minutaggio. Dopo l'esperienza con la maglia del Monza con cui ha conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione, il numero 23 rosanero si è distinto per qualità di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Diciotto presenze in campionato, impreziosite da tre gol, due assist ed unadi giocate di buona qualità.Personalità, doti atletiche di rilievo, strappi brucianti e progressione poderosa palla al piede, tecnica individuale sopraffina ed una certa duttilità tattica che gli consente di interpretare con buona efficacia più ruoli nell'ambito del roster offensivo. Nicolaè uno dei gioielli del florido settore giovanile del Torino, illlino del classe 2000 è infatti di proprietà delgranata che lo ha girato in prestito alal fine di garantirgli continuità di impiego e minutaggio. Dopo l'esperienza con la maglia del Monza con cui ha conquistato la promozione inB nella scorsa stagione, il numero 23si è distinto per qualità di ...

WiAnselmo : #Palermo, Rauti scopre le carte: 'In Serie A con il club rosanero? Sto bene qui, ci sto pensando. Vorrei giocare pr… - Mediagol : #Palermo, Rauti scopre le carte: 'In Serie A con il club rosanero? Sto bene qui, ci sto pensando. Vorrei giocare pr… - WiAnselmo : Rauti: 'Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!'… - Mediagol : Rauti: 'Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!'… - bennygiardina : Boscaglia si rimette a tre in mediana: esordio per De Rose, entra al posto di Rauti. #Palermo 1-1 #Teramo -