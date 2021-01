Palermo: ragazza uccisa, gip non convalida fermo fidanzato ma applica custodia in carcere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (Palermo). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza di convalida e dopo una breve camera di consiglio, non ha convalidato il provvedimento di fermo ma ha applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l’inquinamento delle prove. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare, mentre la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021), 28 gen. (Adnkronos) – Resta inPietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza die dopo una breve camera di consiglio, non hato il provvedimento dima hato lacautelare inper il giovane. Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l’inquinamento delle prove. La Procura di Termini Imerese () ha chiesto ladele lacautelare, mentre la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari. L'articolo ...

Il fidanzato dopo l’arresto aveva raccontato agli investigatori che la ragazza si sarebbe gettata addosso della benzina dopo una lite tra i due. E che aveva in auto la bottiglia con la benzina perché ...

Bimba morta per la sfida sui social, garante della Privacy apre fascicolo su Facebook

Arriva la reazione della regione dopo i fatti di cronaca di questi giorni che hanno visto la morta di una bambina palermitana forse a causa di una sfida social a cui parteciperebbero decine di ...

