Palermo | ragazza morta nel burrone | oggi udienza convalida fidanzato

Palermo, 28 gen. (Adnkronos) - Si terrà questa mattina, a partire dalle 10.30, l'udienza di convalida gip di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni di Caccamo (Palermo) arrestato con l'accusa di avere ucciso la propria fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. Il giovane durante l'interrogatorio davanti al pm si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ma per la Procura di Termini Imerese (Palermo) sarebbe stato lui ad uccidere e a dare poi fuoco alla fidanzata, nella notte tra sabato e domenica. Ieri i Carabinieri hanno eseguito ulteriori rilievi scientifici nel parcheggio adiacente al campo sportivo di Caccamo. Le celle telefoniche indicano la presenza dei due fidanzati intorno all'una di notte di sabato.

