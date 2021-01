Palermo | Human Freedom 2021 | Raizes Teatro inaugura domani la campagna Climate Justice 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il 20 febbraio Rosita e Ramon, con Stefania Blandeburgo,le collaborazioni dicon le attrici e gli attori icone della città di. Blandeburgo porterà in scena la storia di una donna che vive in un'isola nel mezzo dell'oceano, luogo paradisiaco che però rischia di essere sommerso a causa dell'innalzamento del livello delle acque. Ne La cosa, il 23 febbraio, Lorenzo Randazzo vestirà i panni di Salvatore Gurreri, attivista ambientale ucciso per essersi opposto alla costruzione del petrolchimico a Marina di Melilli. Lo spettacolo è stato registrato nei pressi della casa di Gurreri grazie al supporto del Comitato Stop Veleni. Il 27 febbraio, infine, la conferenza di chiusura sarà arricchita dallo spettacolo Nicola - il Principe del mare con Giuseppe Di Raffaele, dedicato alla ...