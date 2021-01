Ora è ufficiale: Nicolò Rovella è un nuovo giocatore della Juve. Rimarrà in prestito al Genoa fino a fine stagione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da settimane se ne parlava, ed adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: Nicolò Rovella è un nuovo centrocampista della Juventus. Depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, ma che Rimarrà in prestito ai rossoblù fino al termine della stagione. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da settimane se ne parlava, ed adesso è finalmente arrivata l’ufficialità:è uncentrocampistantus. Depositato in Lega il contratto del centrocampista classe 2001 che arriva in bianconero a titolo definitivo, ma cheinai rossoblùal termine. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ora è ufficiale: la Lazio rinforza la difesa con Musacchio Goal.com La padovana Kalaway lancia la prima piattaforma digitale per gestire la finanza aziendale in outsourcing

Kalaway è ufficialmente entrata a far parte del Fintech District ... è un processo che non si esaurisce mai e che ci porta sempre verso nuove sfide. Proprio ora, infatti, stiamo progettando ...

Ora è ufficiale: Rovella è un nuovo calciatore della Juventus. Il club bianconero ha acquistato il centrocampista a titolo definitivo girandolo però al Genoa in prestito sino al termine della stagione ...

