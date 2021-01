Oppo: Isabella Lazzini nuovo Chief Marketing Officer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Esperienza e dinamismo per rafforzare il team Oppo italiano. A Lazzini la gestione e il coordinamento delle attività di Marketing Oppo Italia annuncia oggi la nomina di Isabella Lazzini in qualità di nuovo Chief Marketing Officer per il nostro Paese. Grazie all’inserimento di una figura dalla comprovata esperienza le cui competenze sono riconosciute dall’industria, l’azienda vuole rafforzare la propria squadra con l’obiettivo di cogliere tutte le potenzialità offerte del mercato italiano, creando al contempo valore per gli utenti in un’ottica di continua innovazione e miglioramento. Oppo: Lazzini alla gestione e al coordinamento delle attività In particolare, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 28 gennaio 2021) Esperienza e dinamismo per rafforzare il teamitaliano. Ala gestione e il coordinamento delle attività diItalia annuncia oggi la nomina diin qualità diper il nostro Paese. Grazie all’inserimento di una figura dalla comprovata esperienza le cui competenze sono riconosciute dall’industria, l’azienda vuole rafforzare la propria squadra con l’obiettivo di cogliere tutte le potenzialità offerte del mercato italiano, creando al contempo valore per gli utenti in un’ottica di continua innovazione e miglioramento.alla gestione e al coordinamento delle attività In particolare, ...

