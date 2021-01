Omicidio Luebcke, il neonazista Stephen Ernst condannato all'ergastolo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il neonazista Stepehn Ernst, che nel 2019 uccise l'esponente della Cdu Walter Luebcke perché aveva posizioni pro - immigrazione, è stato condannato all'ergastolo. Il Tribunale di Francoforte ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) IlStepehn, che nel 2019 uccise l'esponente della Cdu Walterperché aveva posizioni pro - immigrazione, è statoall'. Il Tribunale di Francoforte ha ...

fattoquotidiano : Germania, omicidio del politico Luebcke: neonazista condannato all’ergastolo. Per la Corte d’appello ha agito per o… - RaiNews : #Germania: ergastolo per l'omicida di #Luebcke, il politico #Cdu pro immigrazione - giulio_galli : RT @Cri_Giordano: Ergastolo con aggravante odio razziale per l’omicidio a Walter #Lübcke, politico tedesco CDU favorevole ad accogliere i m… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Germania: ergastolo per l'omicida di #Luebcke, il politico #Cdu pro immigrazione - GiovannaConfal5 : RT @Cri_Giordano: Ergastolo con aggravante odio razziale per l’omicidio a Walter #Lübcke, politico tedesco CDU favorevole ad accogliere i m… -