Omicidio di Roberta Siragusa, il gip non convalida il fermo del fidanzato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni di Caccamo (Palermo). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza di convalida e dopo una breve camera di consiglio, non ha convalidato il provvedimento di fermo, ma ha applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l’inquinamento delle prove. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare, mentre la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari. Omicidio di Roberta Siragusa La Procura ha depositato agli atti dell’udienza di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Resta in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l’accusa di avere ucciso la fidanzatadi 17 anni di Caccamo (Palermo). Il giudice per le indagini preliminari, al termine dell’udienza die dopo una breve camera di consiglio, non hato il provvedimento di, ma ha applicato la custodia cautelare in carcere per il giovane. Il gip non ha ravvisato il pericolo di fuga per il giovane ma l’inquinamento delle prove. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto ladele la custodia cautelare, mentre la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari.diLa Procura ha depositato agli atti dell’udienza di ...

GiorgioAntonel1 : RT @fanpage: Omicidio Roberta Siragusa, Pietro Morreale resta in carcere - peppesava : RT @Ragusanews: Omicidio Roberta, gip non convalida fermo per fidanzato, resta in carcere - Ragusanews : Omicidio Roberta, gip non convalida fermo per fidanzato, resta in carcere - rep_palermo : L’omicidio di Roberta, il gip non convalida il fermo per il fidanzato, ma applica la custodia in carcere [dal nostr… - fanpage : Omicidio Roberta Siragusa, Pietro Morreale resta in carcere -