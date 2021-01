Omicidi volontari: in Puglia lo scorso anno meno femminicidi rispetto al 2019 Ministero dell'Interno, report (Di giovedì 28 gennaio 2021) report di seguito in formato pdf: report Omicidi anno 2020 L'articolo Omicidi volontari: in Puglia lo scorso anno meno femminicidi rispetto al 2019 <small class="subtitle">Ministero dell'Interno, report</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 28 gennaio 2021)di seguito in formato pdf:2020 L'articolo: inloal proviene da Noi Notizie..

Diminuiscono, per il quarto anno consecutivo, gli omicidi volontari. Questo è il dato che emerge da un documento elaborato dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubbl ...

Omicidi volontari: in Puglia lo scorso anno meno femminicidi rispetto al 2019 Ministero dell'Interno, report

