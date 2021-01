Olimpiadi Tokyo 2021 | Germania | Thomas Muller escluso dai preselezionati

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Federcalcio tedesca ha divulgato una lista contenente iper ledi. Tra i giocatori scelti per partecipare al prestigioso evento sportivo, che riunisce nazioni e culture, non figura, stella del Bayern Monaco. Il centrocampista in forza tra le fila dei bavaresi aveva avanzato il desiderio di prendere parte alle, proponendosi come uno dei tre fuoriquota consentiti dal regolamento olimpico, sebbene la Dfb abbia deciso di non premiarlo. Il commissario tecnico Stefan Kuntz non ha optato per la convocazione di, elemento però potenzialmente prezioso per il centrocampo teutonico.non parteciperà alle, adesso è ufficiale. SportFace.