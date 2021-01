“Oggi vivo così” Il dramma di ‘Er Patata’ | dopo aver perso il lavoro la situazione è precipitata

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “Con la chiusura dei ristoranti, con la chiusura dei bar, che facciamo? Avevo una pescheria ma l’ho chiusa. Ho avuto bisogno di una protesi al ginocchio e di una protesi all’anca. Ho dovuto chiudere la pescheria perché non potevo assolutamente lavorare e non c’era nessuno che potesse farlo per me.la pescheria, è successa quella brutta cosa (l’arresto, ndr). Nel 2019 sono uscito, mi sono fatta la protesi al ginocchio. Poi è arrivata la pandemia, poi mi sono fatta la protesi all’anca”. Iniziail racconto di Roberto Brunetti, alias Er Patata, da Barbara D’Urso. Una carriera particolare la sua. Un giorno, a casa del famoso attore Alessandro Haber, ha incontrato Leonardo Pieraccioni, che gli ha offerto un ruolo in uno dei suoi film di grande successo. E, Roberto ha esordito in Fuochi d’artificio, al quale hanno fatto seguito ...