Nuovi tagli alle dosi, salta il piano vaccini in Toscana. Slittano le iniezioni alla popolazione (Di giovedì 28 gennaio 2021) AstraZeneca invierà solo il 25% delle forniture promesse. Ora sono a rischio i 233 mini hub dei piccoli comuni individuati per la somministrazione

