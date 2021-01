Nuove sfide ambientali per l’agricoltura (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei prossimi trent’anni l’agricoltura costituirà un pilastro insostituibile della strategia europea per il raggiungimento della neutralità climatica: è quanto emerge dai documenti ufficiali del Green Deal, il grande progetto della Commissione UE concepito con l’obiettivo di pervenire ad un sistema socio-economico di piena sostenibilità ambientale entro il 2050. “Il settore primario ha da tempo maturato una forte sensibilità verso la necessità di contribuire a promuovere l’espansione dell’economia verde – commenta Leonardo Bolis, presidente provinciale e regionale di Confai -. Potremmo dire che gli ambiziosi obiettivi fissati da Bruxelles sono totalmente in linea con la cultura del mondo agricolo. La novità consiste nella possibilità di unire al concetto di responsabilità ambientale la ricerca di Nuove modalità gestionali in vista della costruzione di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei prossimi trent’annicostituirà un pilastro insostituibile della strategia europea per il raggiungimento della neutralità climatica: è quanto emerge dai documenti ufficiali del Green Deal, il grande progetto della Commissione UE concepito con l’obiettivo di pervenire ad un sistema socio-economico di piena sostenibilità ambientale entro il 2050. “Il settore primario ha da tempo maturato una forte sensibilità verso la necessità di contribuire a promuovere l’espansione dell’economia verde – commenta Leonardo Bolis, presidente provinciale e regionale di Confai -. Potremmo dire che gli ambiziosi obiettivi fissati da Bruxelles sono totalmente in linea con la cultura del mondo agricolo. La novità consiste nella possibilità di unire al concetto di responsabilità ambientale la ricerca dimodalità gestionali in vista della costruzione di ...

