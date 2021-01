Nuova mappa Ue: rosso scuro per Friuli, Veneto, Emilia e Bolzano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie (Ecdc) ha pubblicato la mappa aggiornata della situazione epidemiologica basata sulle nuove indicazioni, che prevedono l’attribuzione del colore rosso scuro alle zone dove il rischio di contrarre il Covid-19 è più alto. Come preannunciato, quattro sono le aree italiane: si tratta di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e la Provincia autonoma di Bolzano. Aree che comprendono quasi un italiano su cinque (18%) per un totale di 10,98 milioni di persone. La mappa si basa sulla proposta della Commissione europea presentata martedì scorso, secondo la quale una zona passerebbe al rosso scuro con il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione della malattie (Ecdc) ha pubblicato laaggiornata della situazione epidemiologica basata sulle nuove indicazioni, che prevedono l’attribuzione del colorealle zone dove il rischio di contrarre il Covid-19 è più alto. Come preannunciato, quattro sono le aree italiane: si tratta di-Venezia Giulia,Romagna e la Provincia autonoma di. Aree che comprendono quasi un italiano su cinque (18%) per un totale di 10,98 milioni di persone. Lasi basa sulla proposta della Commissione europea presentata martedì scorso, secondo la quale una zona passerebbe alcon il tasso di notifica dei casi superiore a 500 ogni ...

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato la mappa dei contagi da Covid-19 al 28 gennaio, e quattro regioni italiane sono in rosso scuro: si ...

