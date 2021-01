Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti, scambio di battute complici e lei: “Tanto mio marito ha troppo da fare … “ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Massimo Giletti conduttore su La7 la domenica sera di “Non è l’Arena”, ospita, spesso in studio Nunzia De Girolamo che, per la sua prossima trasmissione “Ciao maschio”, ha pensato di contraccambiare e di invitare proprio Massimo Giletti ad aprire la nuova trasmissione. I due, per l’occasione, hanno rilasciato un’intervista sul magazine e ciò che è venuto fuori ha mostrato il rapporto amicale e simpatico che c’è tra loro due. L’intervista sul settimanale Chi è uno scambio di battute complici Nunzia De Girolamo sta per condurre una trasmissione tutta sua su Rai 1 che si chiamerà ‘Ciao Maschio’. Per l’occasione, insieme a Massimo Giletti che sarà il primo ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 28 gennaio 2021)conduttore su La7 la domenica sera di “Non è l’Arena”, ospita, spesso in studioDeche, per la sua prossima trasmissione “Ciao maschio”, ha pensato di contraccambiare e di invitare proprioad aprire la nuova trasmissione. I due, per l’occasione, hanno rilasciato un’intervista sul magazine e ciò che è venuto fuori ha mostrato il rapporto amicale e simpatico che c’è tra loro due. L’intervista sul settimanale Chi è unodiDesta per condurre una trasmissione tutta sua su Rai 1 che si chiamerà ‘Ciao Maschio’. Per l’occasione, insieme ache sarà il primo ...

