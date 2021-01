Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti | il gioco sexy per ‘Ciao Maschio’ | «Mio marito non è geloso | ha da fare»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 28 gennaio 2021)Desi prepara per una nuova avventura televisiva e ‘flirta’ connel servizio fotografico pubblicato dal settimanale ‘Chi’. In occasione del lancio della nuova trasmissione, su Rai Uno dal 13 febbraio, mette in atto uncon quello che sarà molto probabilmente il primo ospite. Previsti anche il rapper Achille Lauro e un misterioso imprenditore. Nell’intervista doppia c’è anche lo spazio per una battuta sul, il ministro Boccia, alle prese con la crisi di governo: «Ha da».DE, CIAO MASCHIO L’ex parlamentare ha volutoperché «è un ...