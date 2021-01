Nuno Gomez su Tiago Pinto | “Al Benfica era Rui Costa ad occuparsi del mercato”

(Di giovedì 28 gennaio 2021), dirigente deled ex attaccante della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di ReteSport l’avvento in giallorosso di, ex direttore generale del club lusitano: “è un direttore generale dell’area sportiva, si occupa di tutto ciò che riguarda il settore sportivo a 360 gradi, dai rapporti con l’allenatore a quello con i giocatori, è un uomo sempre vicino ai calciatori, alle famiglie dei calciatori, che si occupa molto dello spogliatoio. Qui alfaceva coppia con Ruicome dirigenti della prima squadra. È un direttore generale a tutto tondo, che nasce dalla gestione della polisportiva dele che poi si è trasferito alla prima squadra calcistica. Ha vinto, ha fatto bene, è un ...

AREMA1986Merch : @Lik_Rantauwan @Alfianwisnu087 Rui Costa Nuno Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Nuno Gomez

Sportface.it

Nuno Gomez, dirigente del Benfica ed ex attaccante della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di ReteSport l’avvento in giallorosso di Tiago Pinto, ex direttore generale del club lusitano: “Tiago è ...“È il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, è un manager esigente” Il dirigente del Benfica, Nuno Gomes, intervenuto a Rete Sport ha parlato di Tiago Pinto, suo collega fino a qualche mese fa: “ ...