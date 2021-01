Novem | contro la delocalizzazione | aderiscono allo sciopero tutti i lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Riuscito il primoalladi Bagnatica svoltosi nella giornata di giovedì 28 gennaio: il 100% deiha aderito all’astensione proclamata da Filca Cisl, Fillea Cgil e dalle Rsu dello stabilimento. “È stato il primo segnale che abbiamo voluto dare all’azienda: isono compatti e stanchi della situazione. Serve checambi idea: questaselvaggia non serve, né al Made in Italy, né ai clienti dell’azienda stessa. Con la manifestazione di oggi, idi Bagnatica lottano per il loro posto di lavoro, ma anche per il futuro e la qualità del lavoro sul nostro territorio”. Così, Massimo Lamera e Luciana Fratus, per Filca Cisl e Fillea Cgil, sintetizzano la giornata didi oggi, con presidio ...