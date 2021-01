anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Novara, truffavano anziani fingendo incidenti a familiari: 9 arresti #cronacanovara - MediasetTgcom24 : Novara, truffavano anziani fingendo incidenti a familiari: 9 arresti #cronacanovara -

La polizia di Novara ha arrestato nove persone a Novara e provincia che facevano parte di un'associazione a delinquere, a carattere transnazionale, dedita alla commissione di truffe aggravata nei conf ...Arresti e perqusizioni questa mattina in provincia di Novara: gli agenti della questura sono impegnati in un'operazione contro un'assocaizione a delinquere con sede logistica in Polonia e operativa a ...