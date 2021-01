Notte movimentata a Pomezia: accesa lite familiare in strada, urla in strada e dai balconi (FOTO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa a Pomezia. Intorno alle 23.30 un’accesa lite è scoppiata in Via Catullo, a due passi dal centro cittadino, con protagonisti alcuni componenti di una famiglia. Diverse persone sono scese in strada e hanno dato vita ad un acceso diverbio con urla e grida rivolte anche verso i palazzi. Leggi anche: Pomezia, la lite si trasforma in aggressione: 35enne picchia due persone e frattura il naso a un uomo Sul posto è arrivata inizialmente una pattuglia dei Carabinieri che poi, per mantenere sotto controllo una situazione che rischiava altrimenti di degenerare, è stata raggiunta da altre tre autovetture dei militari e una della Guardia di Finanza. Proprio l’intervento delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 gennaio 2021)decisamentequella appena trascorsa a. Intorno alle 23.30 un’è scoppiata in Via Catullo, a due passi dal centro cittadino, con protagonisti alcuni componenti di una famiglia. Diverse persone sono scese ine hanno dato vita ad un acceso diverbio cone grida rivolte anche verso i palazzi. Leggi anche:, lasi trasforma in aggressione: 35enne picchia due persone e frattura il naso a un uomo Sul posto è arrivata inizialmente una pattuglia dei Carabinieri che poi, per mantenere sotto controllo una situazione che rischiava altrimenti di degenerare, è stata raggiunta da altre tre autovetture dei militari e una della Guardia di Finanza. Proprio l’intervento delle ...

