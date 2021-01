Notizie dal Forex 28 gennaio 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2113 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,2089. Diminuisce la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di gennaio, che è scesa a 91,5 punti, ma è superiore al consensus.USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,31, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,07. Si rafforza la fiducia dei consumatori americani a gennaio, che ha segnalato un rialzo a 89,3 punti. GBP/USD La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3668 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3765. Il tasso di disoccupazione sale a novembre al 5% nel Regno Unito, per il quinto mese consecutivo. EUR/YENL’euro sale confronti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2113 dollari, con il nuovo supporto visto a 1,2089. Diminuisce la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di, che è scesa a 91,5 punti, ma è superiore al consensus.USD/YEN Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,31, con un peggioramento verso il supporto stimato a 104,07. Si rafforza la fiducia dei consumatori americani a, che ha segnalato un rialzo a 89,3 punti. GBP/USD La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3668 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all’area di resistenza vista a 1,3765. Il tasso di disoccupazione sale a novembre al 5% nel Regno Unito, per il quinto mese consecutivo. EUR/YENL’euro sale confronti ...

