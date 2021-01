Non illudiamoci: non basterà avere Renzi all’opposizione (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Giuliano Checchi Siamo tutti d’accordo che Matteo Renzi fuori dalla politica sarebbe un guadagno per l’immagine del paese. Sicuramente, così la pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Ma essere ingenui, non aiuta. Non aiuta il credere che basti mettere Renzi all’opposizione, per neutralizzarlo. E non aiuta nemmeno il credere che continuare a far governare Giuseppe Conte sia tutta una questione di numeri. Proviamo a ragionare un attimo. Supponiamo, che metà senatori di Italia viva lascino Renzi e tornino nel Pd. Oppure, che si trovino abbastanza “costruttori”, da raggiungere e superare la soglia della maggioranza assoluta al Senato. Ci sarebbe comunque da fidarsi della loro buona fede? Basta guardare Luigi Vitali, che in meno di ventiquattro ore ci ha ripensato. Ci sarebbe da credere che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Giuliano Checchi Siamo tutti d’accordo che Matteofuori dalla politica sarebbe un guadagno per l’immagine del paese. Sicuramente, così la pensa la stragrande maggioranza degli italiani. Ma essere ingenui, non aiuta. Non aiuta il credere che basti mettere, per neutralizzarlo. E non aiuta nemmeno il credere che continuare a far governare Giuseppe Conte sia tutta una questione di numeri. Proviamo a ragionare un attimo. Supponiamo, che metà senatori di Italia viva lascinoe tornino nel Pd. Oppure, che si trovino abbastanza “costruttori”, da raggiungere e superare la soglia della maggioranza assoluta al Senato. Ci sarebbe comunque da fidarsi della loro buona fede? Basta guardare Luigi Vitali, che in meno di ventiquattro ore ci ha ripensato. Ci sarebbe da credere che ...

