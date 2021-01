‘Noi Campani’ risponde a Civico22: “Il nuovo che avanza è la carità interessata” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento alla nota di Civico22, la segreteria provinciale di Noi Campani ha rilasciato la seguente nota: “Se il nuovo che avanza è questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate’, qui siamo in presenza di una carità interessata. Comprendiamo la dialettica politica, capiamo la corsa sfrenata ad un ruolo e i toni da campagna elettorale, ma non accettiamo offese, bugie, ingiurie e mistificazioni della realtà. Il sindaco Mastella, a differenza di altri, non è mai stato interessato, e mai lo sarà, a lottizzazioni, Puc, strumenti urbanistici ed altro ancora… sono stati sempre altri in questa città quelli legati alle costruzioni, ai terreni, probabilmente quelli che accompagneranno Moretti nella campagna elettorale. È con i suoi compagni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento alla nota di, la segreteria provinciale di Noi Campani ha rilasciato la seguente nota: “Se ilcheè questo, siamo propri messi bene! Altro che ‘caritas in veritate’, qui siamo in presenza di una. Comprendiamo la dialettica politica, capiamo la corsa sfrenata ad un ruolo e i toni da campagna elettorale, ma non accettiamo offese, bugie, ingiurie e mistificazioni della realtà. Il sindaco Mastella, a differenza di altri, non è mai stato interessato, e mai lo sarà, a lottizzazioni, Puc, strumenti urbanistici ed altro ancora… sono stati sempre altri in questa città quelli legati alle costruzioni, ai terreni, probabilmente quelli che accompagneranno Moretti nella campagna elettorale. È con i suoi compagni ...

