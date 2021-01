NOESIS INCONTRI DI FILOSOFIA

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’ormai storica rassegna di, giunto alla 28esima edizione, ha come tema la “libertà”. In questa pagina raccogliamo le videoriprese di alcuni degliin programma con le interviste di approfondimento.

Ultime Notizie dalla rete : NOESIS INCONTRI

L'Eco di Bergamo

L’ormai storica rassegna di filosofia, giunto alla 28esima edizione, ha come tema la “libertà”. In questa pagina raccogliamo le videoriprese di alcuni degli incontri in programma con le interviste di ...Docente emerito di Tecniche proiettive e diagnosi della personalità presso l’Università Salesiana di Roma. È stato docente di Psicopatologia dell’infanzia e della adolescen ...