"No all'aborto per fermare la sostituzione etnica": il delirio del consigliere Fdi (Di giovedì 28 gennaio 2021) "No alla somministrazione della pillola abortiva Ru486 nei consultori". È la proposta choc che arriva dalla Regione Marche, governata dal centrodestra, sulla scia di quanto già avvenuto mesi fa in Umbria, in aperto contrasto con le linee guida del Ministero della Salute. Ci risiamo, insomma, anche se per ora si tratta di una partita tutta politica. I fatti: il consiglio regionale ha respinto una mozione presentata da Manuela Bora con cui il Partito Democratico spingeva la somministrazione della pillola abortiva all'interno dei consultori. A motivare la richiesta il numero elevato di obiettori di coscienza e il mancato rispetto proprio delle linee guida ministeriali in materia aggiornate pochi mesi fa dal ministro della Salute Roberto Speranza a distanza di dieci anni dall'ultima volta. Ma a sconvolgere di più non sono tanto i voti contrari quanto le motivazioni addotte, figlie di un ...

