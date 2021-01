No alla scuola in presenza: Dad antidoto all’aumento contagi. La petizione supera le 190mila firme (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continua a crescere velocemente il numero delle adesioni alla petizione lanciata dall’Unsic a sostegno della didattica a distanza nelle scuole quale “antidoto” agli assembramenti e all’aumento dei contagi. Sono oltre 190mila le persone che hanno già aderito all’iniziativa lanciata sulla piattaforma Change. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Continua a crescere velocemente il numero delle adesionilanciata dall’Unsic a sostegno della didattica a distanza nelle scuole quale “” agli assembramenti edei. Sono oltrele persone che hanno già aderito all’iniziativa lanciata sulla piattaforma Change. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : alla scuola Contagi a scuola, Serafini (Snals): “40% positivi tra studenti di 14-18 anni, ma dove è avvenuto il contagio?” Orizzonte Scuola Loiri Porto San Paolo, la scuola dell'arcobaleno più vicina: pubblicato il bando da 2 milioni di euro

La nuova scuola comprenderà oltre alle nuove classi per l’infanzia e alla scuola elementare, gli uffici della segreteria, un nuovo auditorium e una nuova palestra con accesso anche dall’esterno a ...

Scuola dell'infanzia, polemica in Consiglio comunale

L'opposizione attacca la maggioranza riguardo ai contributi alla scuola dell'infanzia. La replica del sindaco: “Nessuna riduzione, aumentato anzi il contributo medio a bambino e siglata una nuova conv ...

