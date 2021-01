Niente pillola del giorno dopo nei consultori delle Marche | scoppia la bagarre sull' aborto

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ANCONA - Il tema dell'deflagra nel dibattito marchigiano. Anche ieri, la Regione ha ribadito il no allaRu486 nei- come invece concesso dalle linee guida del ministero ...

psicocek : RT @ISentinellidi: L’autunno del Medioevo antiabortista, dove comanda la destra. - Lou_Certola : RT @ISentinellidi: L’autunno del Medioevo antiabortista, dove comanda la destra. - eleonor31151952 : RT @ISentinellidi: L’autunno del Medioevo antiabortista, dove comanda la destra. - clatorrisi : «Niente pillola abortiva nei consultori» Le Marche rifiutano le linee di indirizzo del ministero della Salute sulla… - GarneWrex : RT @ISentinellidi: L’autunno del Medioevo antiabortista, dove comanda la destra. -

Ultime Notizie dalla rete : Niente pillola

Cronache Maceratesi

ANCONA - Il tema dell’aborto deflagra nel dibattito marchigiano. Anche ieri, la Regione ha ribadito il no alla pillola Ru486 nei consultori – come invece concesso dalle linee guida ...Ieri sì, oggi non più. Dopo aver annunciato appena ieri sera il sostegno a Giuseppe Conte Luigi Vitali ritira tutto. Come racconta il Corriere sono state decisive due telefonate ...