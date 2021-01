Niang | il mercato e quegli indizi social sul Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il, vicino a lasciar partire Scamacca, sta pensando a M'Bayecome sostituto ideale. Ne stiamo parlando da alcuni giorni, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. Uno arriva proprio dal giocatore, che su Instagram ha postato un'immagine di Boccadasse con un cuore., attualmente in forza al Rennes in Ligue 1, negli ultimi tempi ha giocato spesso nel ruolo di punta centrale, mentre nella sua precedente esperienza in rossoblù, datata 2015, era stato schierato prevalentemente da attaccante esterno.