Nessun vaccino esce dall’Ue senza autorizzazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Commissione europea proporrà oggi un "meccanismo di trasparenza" con obbligo di notifiche preventive riguardo all'export in paesi terzi dei vaccini prodotti nell'Ue, che richiederà un'autorizzazione delle esportazioni da parte delle autorità doganali nazionali degli Stati membri, dopo un controllo da parte della stessa Commissione. Nel caso in cui le esportazioni previste non sono coerenti con i "Contratti di fornitura anticipata" dei vaccini firmati dall'Ue con le case farmaceutiche produttrici, gli Stati membri potranno negare l'autorizzazione.I dettagli e le condizioni di applicazione della misura, che dovrebbe essere varata sotto forma di regolamento Ue, con entrata in vigore immediatamente dopo l'approvazione, sono in discussione in queste ore, e non è ancora chiaro quale sarà precisamente il ruolo della Commissione; fonti comunitarie ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Commissione europea proporrà oggi un "meccanismo di trasparenza" con obbligo di notifiche preventive riguardo all'export in paesi terzi dei vaccini prodotti nell'Ue, che richiederà un'delle esportazioni da parte delle autorità doganali nazionali degli Stati membri, dopo un controllo da parte della stessa Commissione. Nel caso in cui le esportazioni previste non sono coerenti con i "Contratti di fornitura anticipata" dei vaccini firmati dall'Ue con le case farmaceutiche produttrici, gli Stati membri potranno negare l'.I dettagli e le condizioni di applicazione della misura, che dovrebbe essere varata sotto forma di regolamento Ue, con entrata in vigore immediatamente dopo l'approvazione, sono in discussione in queste ore, e non è ancora chiaro quale sarà precisamente il ruolo della Commissione; fonti comunitarie ...

emenietti : non c’è nessun “allarme”, è noto dal giorno zero che sia ancora troppo presto per capire se il vaccino riduca anche… - Andreaacquista : RT @byoblu: Covid-19, nessun obbligo di vaccinarsi e nessun passaporto sanitario. Lo afferma l'assemblea del Consiglio d'Europa, l'organizz… - simastatecalmi : “Gibilterra: in nessun altro luogo relazione così brutalmente chiara tra il lancio del vaccino e l'aumento delle 'm… - CristianCegagge : RT @AngeloBraga2: Fatta la seconda dose vaccino antiCovid! Nessun problema: se dopo la prima mi sentivo solo più saggio, dopo la seconda ho… - antokindness : RT @Mr_Ozymandias: Bene, credo sia opportuno parlare della situazione alla casa di riposo Opera Pia Antonio. Nessun caso prima della vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun vaccino Coronavirus, oggi. Aifa: vaccino italiano pronto a settembre. Speranza: lo Stato entra in Reithera Il Sole 24 ORE Covid, gli imbucati del vaccino

Nel ragusano, moltissime persone si sono vaccinate contro il Covid pur non rientrando tra le categorie prioritarie. Alessio Lasta.

L’Europa punta al controllo delle esportazioni

La guerra dei vaccini esplode a causa della penuria, la mancanza di trasparenza sui contratti con Big Pharma non fa che alimentarla, mentre nessuno parla di sopprimere i brevetti per permettere a tutt ...

Nel ragusano, moltissime persone si sono vaccinate contro il Covid pur non rientrando tra le categorie prioritarie. Alessio Lasta.La guerra dei vaccini esplode a causa della penuria, la mancanza di trasparenza sui contratti con Big Pharma non fa che alimentarla, mentre nessuno parla di sopprimere i brevetti per permettere a tutt ...