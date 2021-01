Nelle Manolo di Carrie | per caso e a 35 dollari

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Immaginate la scena. Vi trovate in un negozio di articoli second-hand, iniziate a dare uno sguardo in giro per trovare qualcosa che faccia al caso vostro e, improvvisamente, qualcosa che luccica, là, dietro ad altre scarpe e capi usati, rapisce la vostra attenzione. Inaspettatamente vi trovate di fronte un paio di Manolo Blahnik a un prezzo stracciassimo: 35 dollari al posto di (quasi) 1000 euro. Ma non un paio qualunque, bensì il leggendario modello Hangisi declinato nell’elegante blue satin. Per intenderci, il gioiello che in Sex and the City Mr. Big regala a Carrie per chiederla in sposa.