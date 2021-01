NBA | Popovich vaccinato contro il Covid-19 | “E’ la cosa giusta da fare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In occasione del suo 72° compleanno, l’allenatore dei San Antonio Spurs Gregè statoil-19 ed ha voluto rendere pubblica la. “E’ un gioco da ragazzi, ma soprattutto è ladaper tornare tutti in pista il più presto possibile” ha detto il coach in un video messaggio. Come si evince dal filmato, inoltre,ha affermato di non aver sentito nulla. Pochi giorni prima anche la leggenda del basket Kareem Abdul-Jabbar aveva ricevuto il vaccino, pubblicando sui social quanto accaduto. SportFace.