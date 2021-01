NBA: oggi si aprono le votazioni online per l’All-Star Game 2021. Deadline prevista il 16 febbraio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si apriranno quest’oggi, giovedì 28 gennaio, alle ore 18.00 italiane, le votazioni online per stabilire la composizione dei quintetti che dovrebbero prendere parte all’All-Star Game NBA 2021. L’NBA All-Star Voting durerà una ventina di giorni e terminerà martedì 16 febbraio alle ore 05.59 italiane, dando la possibilità a tutti i fan di scegliere i propri giocatori preferiti per un eventuale All-Star Game. Possono essere votati tutti i giocatori attuali della massima lega professionistica americana. I voti dei fan conteranno per il 50%, mentre giornalisti e cestisti potranno contare su un 25% a testa della torta. Giocatori e giornalisti potranno votare un solo quintetto per ciascuna Conference, composto ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si apriranno quest’, giovedì 28 gennaio, alle ore 18.00 italiane, leper stabilire la composizione dei quintetti che dovrebbero prendere parte alNBA. L’NBA All-Voting durerà una ventina di giorni e terminerà martedì 16alle ore 05.59 italiane, dando la possibilità a tutti i fan di scegliere i propri giocatori preferiti per un eventuale All-. Possono essere votati tutti i giocatori attuali della massima lega professionistica americana. I voti dei fan conteranno per il 50%, mentre giornalisti e cestisti potranno contare su un 25% a testa della torta. Giocatori e giornalisti potranno votare un solo quintetto per ciascuna Conference, composto ...

Durante il periodo per le votazioni, i fan possono inviare i propri quintetti una volta al giorno via app NBA e sul sito NBA.com, mentre potranno votare per dieci singoli giocatori ogni giorno su Twit ...

