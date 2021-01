Naufragio dei bambini, l'Italia ha ritardato i soccorsi: ecco perché l'Onu ora ci condanna (Di giovedì 28 gennaio 2021) La decisione del Comitato per i Diritti umani chiama in causa anche Malta. I due Stati dovranno ora risarcire i sopravvissuti. Nella strage dell'11 ottobre 2013 morirono 268 profughi siriani, tra cui sessanta minori«Stiamo morendo, per favore»: le telefonate del Naufragio dei bambini " Naufragio dei bambini, la telefonata dimostra che la Marina mente ? " Strage dei bambini, processo per due ufficiali e nuove indagini sulla comandante Pellegrino " Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 28 gennaio 2021) La decisione del Comitato per i Diritti umani chiama in causa anche Malta. I due Stati dovranno ora risarcire i sopravvissuti. Nella strage dell'11 ottobre 2013 morirono 268 profughi siriani, tra cui sessanta minori«Stiamo morendo, per favore»: le telefonate deldeidei, la telefonata dimostra che la Marina mente ? " Strage dei, processo per due ufficiali e nuove indagini sulla comandante Pellegrino "

